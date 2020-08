Simone fala sobre Simaria, que testou positivo para covid-19: 'Desesperada'

Rio - Simone falou sobre o diagnóstico positivo de sua irmã, Simaria , para covid-19. A cantora contou que também fez o exame e não foi diagnosticada com a doença. Simone está esperando seu segundo filho, fruto do relacionamento com o empresário Kaká Diniz.

"Eu estive com a Simaria. Fui até a casa dela para buscar meus sobrinhos para brincar com eles e passar o dia comigo. Acabou que ela tinha um presente para mim e aproveitei para gravar um vídeo para o canal, o primeiro presente que ela comprou para o meu bebê. Abracei ela, me deu beijo. Tudo normal", contou a cantora.

"Ela tinha feito os exames um dia antes de coronavírus. Simaria e o marido... Ela precisava dos exames para poder viajar. Deu positivo e ela ficou desesperada. Me ligou e falou: 'Minha irmã, estou preocupada com você. Testei positivo'", relembrou Simone.

Simaria pretendia ir para a Espanha, onde mora a família do marido. Após o positivo de Simaria, Simone também fez o teste. "Eu também fiz os exames e fiquei de dar a notícia para vocês. Para a glória de Deus, eu não tenho Covid-19. Estou ótima e está tudo bem. Meu neném está bem", garantiu.