Rainha das lives, Teresa Cristina canta 'Mulheres Apaixonadas' para estreia no VIVA

Rio - Nesta segunda-feira (24), às 21h, Teresa Cristina comanda uma live especial direto de seu Instagram como esquenta para a estreia de "Mulheres Apaixonadas", que acontece logo em seguida, às 23h, no VIVA.

A cantora recebe o primeiro convidado, que entra conectado pelo @canalviva, para um bate papo sobre a novela e depois segue com as companhias especiais, que entram de seus perfis pessoais. Dentre os convidados estão, Carolina Dieckmann, Camila Pitanga, Carolina Kasting e Regiane Alves, atrizes que fizeram parte do elenco da trama. Noveleira assumida, Teresa ainda interage com fãs e canta alguns sucessos da trilha sonora da novela.

"Mulheres Apaixonadas" entra na programação do canal no lugar de "O Clone", no ar de segunda a sábado, às 23h, com reapresentação às 13h30.