Rio - A ex-BBB Cacau Colucci surgiu com a fisionomia diferente após realizar uma harmonização facial e uma cirurgia plástica nas pálpebras. Os procedimentos foram feitos em julho deste ano.

"Operei as pálpebras superiores, porque meu olho era caidinho. Tirou uma pelinha de cada lado. Fiz harmonização facial com a própria gordura do meu corpo: tirou da perna e recolocou em alguns pontos", revelou.

Ao aparecer no Stories do Instagram, nesta segunda-feira (24), os seguidores repararam na diferença. "Seu rosto tá bem diferente, mas tá linda", comentou uma fã.