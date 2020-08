Rio - Denise Dias entrou para a galeria de mulheres que decidiram congelar seus óvulos para ser mãe em tempo integral no momento em que puder se dedicar exclusivamente a criação do bebê, pelo menos nos primeiros anos de vida.

"Com tudo isso que estamos passando, resolvi adiar meu sonho de ser mãe. Como alternativa, minha médica me sugeriu o congelamento dos meus óvulos, até mesmo para aproveitar meu estado de saúde, íntegro e saudável. Já estou em tratamento, para fortalecer ainda mais meu organismo e fazendo uso de várias vitaminas, para que possamos colher óvulos ainda mais saudáveis. Com o congelamento, tenho a tranquilidade de optar por ser mãe, no momento em que eu achar ideal!", disse.