Apoiadores de Bolsonaro atacam Maju Coutinho nas redes sociais

Rio - Maju Coutinho , apresentadora do "Jornal Hoje", da Rede Globo, está sendo atacada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais, nesta terça-feira. Tudo começou por conta de uma matéria exibida no noticiário de segunda, em que Maju disse que o presidente não prestou solidariedade às vítimas da covid-19. Os apoiadores do presidente criaram a hashtag "Maju Mentirosa" para defendê-lo.

A tag foi parar nos tópicos mais comentados do Twitter após o próprio presidente fazer uma postagem criticando a declaração de Maju. "A Globo, como sempre, mentindo a meu respeito: 'nem Bolsonaro, nem as autoridades do Governo presentes prestaram solidariedade às vítimas e seus familiares'", escreveu Bolsonaro.

Em seguida, começaram os ataques à jornalista. "Ontem foi 1º de abril para a #MajuMentirosa mentir na cara dura daquele jeito?", escreveu uma mulher, identificada no Twitter como Sinara Esteves. "Ela só está lá para 'lacração' da emissora, todo mundo sabe que é péssima, gagueja, lê errado, fraca demais", disse um homem que se identifica como Solano Queiroz na mesma rede social. "Safada, cretina", disse outra pessoa, identificada como Katia Joo. Mas muitas pessoas também saíram em defesa da jornalista.