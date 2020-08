Justiça pede teste de DNA e suposta filha de Silvio Santos comemora: 'O meu direito'

A decoradora Clemozeide Lundgren segue em busca do seu pai biológico e, aos 70 anos, ela tenta descobrir se é filha de Silvio Santos . Em 2016, ela entrou na Justiça para o reconhecimento de paternidade e já foi determinado que o apresentador terá que fazer o teste de DNA. A suposta filha do apresentador está ansiosa e empolgada com a ideia de entrar para a família do dono do SBT.

A mãe biológica de Clemozeide deu a filha com dois meses para ser criada por um primo e sua esposa e só retornou quando ela tinha 15 anos dizendo que seu pai biológico era Silvio Santos. Em entrevista ao colunista Leo Dias, a decoradora conta que a mãe disse que conheceu o apresentador em Curitiba: "Acho que foi vendo ele trabalhar como camelô. Não foi no tempo de riqueza, ele era jovem, estava recentemente na sua profissão talvez".



O relacionamento teria sido curto e Silvio Santos foi embora sem saber que seria pai. "Para ele deve ter sido uma surpresa, de repente, com tantos anos alguém o procurar. Mas na minha história, eu não consegui fazer isso antes. Os advogados perguntam: 'Mas porque não antes?'. Mas as circunstâncias na vida de cada um é uma história, né?", indagou.



Quem incentivou Clemozeide a procurar a Justiça foi sua filha, que sempre viu a mãe angustiada com o assunto e decidiu ajudá-la após estudar sobre o assunto. "O meu direito, né? Aí ela disse: 'Vamos buscar isso pelos caminhos certos agora'. Aí foi que, através das minhas advogadas", disse a decorada que garantiu que já foi determinado pela Justiça que o teste de DNA será realizado, ela está aguardando apenas a data.



A espera de um abraço



Clemozeide chegou a mandar uma carta para Silvio Santos através dos advogados dizendo que "não queria gerar polêmica" e seu único desejo é descobrir quem é seu pai biológico. A resposta que recebeu, também através dos advogados, é que ela "deveria procurar a Justiça, que, se isso fosse verídico, ele não iria fugir de suas responsabilidades".



Caso o teste dê positivo, Clemozeide acha que Silvio ficará tão surpreso quanto ela. "Acho que nós iremos vibrar. Vou ficar em estado de graça, acho. Vai ser uma coisa linda eu poder confirmar que tenho um pai. Se não for, a vida continua. Mas se for, vou ficar muito feliz, sim", comentou. "Às vezes, as pessoas acham meu filho parecido com ele. Às vezes, a gente brinca com o meu filho imitando o jeito dele falar. Se tornou uma brincadeira da minha família", acrescenta a decoradora que tem como maior desejo não ser julgada por Silvio e, um dia, receber um abraço dele.