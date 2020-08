Luana Piovani reclama que Scooby pintou cabelo dos filhos sem avisá-la

Rio - Luana Piovani contou aos seus seguidores do Instagram, nesta terça-feira, que seu ex-marido, o surfista Pedro Scooby , pintou os cabelos de Dom, de 8 anos, e Bem, de 4, sem avisá-la. A apresentadora postou fotos de um passeio com os filhos em Portugal e uma seguidora comentou: "Gente, eles estão loirinhos. Parece até pintado, coisa linda". Luana, então, confirmou que os meninos platinaram o cabelo. "Tudo pintado, filha", disse a apresentadora.

Os seguidores começaram, então, a perguntar qual produto Luana usou e ela esclareceu o assunto. "Gente, só esclarecendo, não fui eu, foi o Pedro. Me questionou? Não. Eu não seria contra, mas teria pedido para estar do lado, pois não sei se [a tinta] tinha amônia ou não, enfim, preocupações de quem pinta o cabelo. Mas ele cuidou pra não chegar na raiz e comprou uma tinta tyca [sic]. O colorido não sei como foi, só sei do loiro. Sigo rezando pra dar tudo certo e minha tolerância multiplicar", afirmou.