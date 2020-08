Simone vai contar sexo do bebê em 'chá revelação' online

Rio - Simone , da dupla com Simaria, vai contar qual é o sexo de seu bebê para os fãs em 'chá revelação' online. A transmissão ao vivo acontece nesta sexta-feira (28), a partir das 20h, no Youtube.

Além da revelação, a cantora vai comemorar a marca de 2 milhões de inscritos em seu canal. Whinderson Nunes e Titulipa vão participar do evento.

“Meus amores, sexta-feira será um dia muito especial para mim e quero contar com cada um de vocês no meu canal. Vai ter muita brincadeira e risada com meus miglos, além, é claro, da revelação do sexo do meu bebê tão esperado. Já estou super ansiosa”, disse a cantora.