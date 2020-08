São Paulo - Tati Minerato , campeã da terceira edição do "Power Couple Brasil" e musa da escola de samba Águia de Ouro, armou um verdadeiro barraco no hospital onde fez sua lipoaspiração. Para quem não se lembra, Tati passou pela cirurgia e ficou internada por dez dias -- perdendo sua vaga em "A Fazenda 12".

Segundo informações de Léo Dias, no Hospital Ipiranga, em São Paulo, os médicos responsáveis decidiram trocar a sua medicação, o que só piorou o estado de saúde da modelo. Ainda de acordo com o colunista, vídeos mostram Minerato no hospital, onde teria tido que ser escoltada pela polícia, pois teria provocado uma briga generalizada dentro do local.