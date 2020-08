Priscila Fantin faz procedimento para levantar o sorriso: 'estava com um negocinho de velha'

São Paulo - Priscila Fantin contou em sua conta do Instagram que passou por um procedimento estético para levantar o sorriso. A revelação surgiu quando a atriz decidiu conversar com seus seguidores do Instagram na noite da última segunda-feira (25), deixando uma caixa nos stories para os fãs fazerem perguntas. Na ocasião ela foi questionada se havia feito algum procedimento estético no rosto recentemente.

A atriz disse que foi a uma clínica estética e os médicos "viram que estava com um negocinho de velha". Ela explicou que o procedimento foi para levantar o sorriso, por isso ainda está com marcas roxas no canto dos lábios e estava usando esparadrapo no local há pouco atrás.

"Quando eu sorria ficava um risquinho para baixo. Eu acho que eles romperam uns ligamentinhos para meu sorriso ficar mais para cima", disse Priscila Fantin arrancando risadas do marido Bruno Lopes, que estava deitado ao lado dela e se divertiu com a explicação da esposa.