Wanessa Camargo lança música sobre relacionamentos abusivos

Rio - Wanessa Camargo lançou nesta sexta-feira (28), o single “Lábios De Navalha”. A música faz parte do projeto em que a artista revive seus 20 anos de carreira, e é apenas um aperitivo de algo maior que está preparando.



Coescrita por Wanessa, “Lábios de Navalha” fala sobre relacionamentos abusivos, onde no vídeo dirigido pela própria cantora, traz um elenco de vítimas reais de violência. Além disso, em suas redes sociais durante essa semana, a artista divulgou depoimentos dessas mulheres contando como se sentiram durante o momento em que viviam estes relacionamentos e como estão após deixá-los.



"Foi um presente de Deus conhece-las, me inspirar na força delas, na coragem delas. Não foi um trabalho onde me senti dirigindo este filme, e sim cuidando para que elas estivessem confortáveis, deixa-las entendendo que era um lugar seguro de fala. Para que fossem elas mesmas, com sentimentos reais, sem julgamentos, sem opressão. Um lugar onde elas pudessem encorajar outras mulheres a fazerem o mesmo", diz Wanessa.



Esse despertar da artista é coeso com seus lançamentos de 2020, onde a cantora traz temas que incentivam o público de várias maneiras, como não desistir diante dos problemas e garantindo que eles ficarão ainda mais fortes.

"É tentar fazer com esse trabalho que temas como este, dentre tantos, tenham de fato uma verdadeira atenção, para mudarmos efetivamente as coisas. Estamos mostrando mulheres que conseguiram vencer essa batalha, mas temos tantas outras que infelizmente não. Temos que mostrar a força que temos", relata Wanessa.



Em meio à crise do novo coronavírus, a quarentena tem sido a medida mais segura para amenizar o contágio e a propagação do vírus. Com mais homens e mulheres dentro de casa, porém, o número de agressões aumentou nos últimos meses. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a quantidade de denúncias de violência contra as mulheres recebidas no canal 180 cresceu quase 40% ao com pararmos o mês de abril de 2020 e 2019.



Com base nesses números, Wanessa usa “Lábios de Navalha” para chamar atenção ao problema e a incentivar denúncias. Os números são 180 (Central de Atendimento à Mulher) e o Disque 100 (Direitos Humanos).