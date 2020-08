Lexa e Renan da Penha lançam clipe de 'No Talo'

Rio - O clipe de "No Talo", single de Lexa, que contou com a colaboração de Rennan da Penha, foi lançado nesta sexta-feira. A parceria entre os dois artistas era muito aguardada e comentada nas redes sociais. A música é um funk bem animado, que tem tudo para ser mais um hit.

"A parceria com Rennan demorou, mas saiu. As pessoas amaram. Fiquei muito feliz. Agora, esperamos que amem também o clipe e a música, que foram produzidos com muito carinho", afirma Lexa.As filmagens do videoclipe aconteceram em Santa Teresa, bairro da Zona Central do Rio em um clima bem tropical, com uma pegada mexicana."É um clipe bem colorido, com muita alegria e sensualidade que traduz bem a música. "No Talo" é funk para não deixar ninguém parado", disse a cantora.