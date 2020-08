Tati Minerato fala sobre drama da lipoaspiração e negligência de cirurgião: 'fui salva pelo SUS'

São Paulo - Tati Minerato era nome confirmado na próxima edição do reality show "A Fazenda", da Record TV, se não fosse sua lipoaspiração malsucedida. Em junho, a rainha da escola de samba Águia de Ouro sofreu complicações após fazer o procedimento, tendo que ficar 10 dias internada no hospital Ipiranga, em São Paulo.



À coluna de Leo Dias, Minerato resolveu relatar todo o seu drama depois da lipoaspiração que fez na região da cintura. "Eu paguei à vista o valor de R$ 14 mil. Após 10 dias, abriu um buraco nos meus dois seios. Ele pediu que eu fosse imediatamente no consultório. Após me examinar, fez a sutura dentro do seu próprio consultório com anestesia local. Já nesse momento, eu sofri horrores, doeu demais!", disse.

“No local da lipo, percebi que estava tudo vermelho e inchado e mostrei para ele. Ele me passou um ciclo de medicação que fez a bactéria criar resistência, pois a dose havia sido passada de forma errada. Dali em diante, comecei apresentar febre diária, dores intensas", continuou.

“Fiquei 11 dias da primeira internação e depois mais 24 dias. Um total de 35 dias internada para tratar a infecção decorrente da cirurgia estética que o doutor Felipe fez em mim. Ele nunca me ajudou em nada, a minha vida foi salva pelo SUS, pelo hospital Ipiranga. Ele não me deu nenhum suporte nenhuma assistência. Sou extremamente grata ao hospital Ipiranga que salvou minha vida", finalizou, revelando a negligência do médico responsável pela cirurgia.