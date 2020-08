Vídeo: Gracyanne Barbosa dá tapão em Belo e dispara: 'foi mais forte que eu'

São Paulo - A musa fitness Gracyanne Barbosa resolveu fazer uma pegadinha com o marido, o cantor Belo. Ela pegou o pagodeiro de surpresa ao dar um tapa na cabeça dele e postou o vídeo do momento no Instagram pedindo desculpas ao marido. A brincadeira entre o casal divertiu e também preocupou seguidores.

Galeria de Fotos Gracyanne Barbosa Reprodução Internet Gracyanne Barbosa Reprodução Gracyanne Barbosa Leo Cordeiro Gracyanne Barbosa deu tapa em Belo durante brincadeira Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa Reprodução Internet Gracyanne Barbosa Reprodução do Instagram Gracyanne Barbosa exibe bumbum em ensaio fotográfico Reprodução Internet Gracyanne Divulgação Gracyanne Barbosa Divulgação Gracyanne Barbosa posa praticamente nua nas redes sociais Reprodução Internet Gracyanne Barbosa e Belo Reprodução Internet Gracyanne Barbosa e Belo Reprodução / Instagram Gracyanne Barbosa compartilha coreografia com seus seguidores Reprodução / Instagram Gracyanne Barbosa Reprodução Gracyanne Barbosa Reprodução / Instagram Gracyanne Barbosa Reprodução / Instagam Zona Oeste - Gracyanne Barbosa conta como está vivendo a quarentena DIVULGAÇÃO Zona Oeste - Gracyanne Barbosa conta como está vivendo a quarentena DIVULGAÇÃO Zona Oeste - Gracyanne Barbosa conta como está vivendo a quarentena DIVULGAÇÃO Zona Oeste - Gracyanne Barbosa conta como está vivendo a quarentena DIVULGAÇÃO Zona Oeste - Gracyanne Barbosa conta como está vivendo a quarentena DIVULGAÇÃO Zona Oeste - Gracyanne Barbosa conta como está vivendo a quarentena fotos PAULO EDU Zona Oeste - Gracyanne Barbosa conta como está vivendo a quarentena PAULO EDU Zona Oeste - Gracyanne Barbosa conta como está vivendo a quarentena PAULO EDU Zona Oeste - Gracyanne Barbosa conta como está vivendo a quarentena PAULO EDU Gracyanne Barbosa e Belo Reprodução /Redes Sociais Gracyanne Barbosa Reprodução IInstagram Gracyanne Barbosa toma sol em casa Reprodução Internet Gracyanne Barbosa e Belo Reprodução Instagram Gracyanne Barbosa Reprodução/Instagram/@graoficial Na quarentena, Gracyanne Barbosa não deixou de malhar, por mais que já tenha admitido que está comendo bem mais Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa Divulgação Gracyanne Barbosa usa macacão nude e confunde internautas Reprodução Internet Gracyanne Barbosa posta foto ousada Reprodução Internet Gracyanne Barbosa Reprodução Internet Gracyanne Barbosa posa nua Samuel Melim / Reprodução Instagram Gracyanne Barbosa Reprodução Internet Gracyanne Barbosa na quadra da União da Ilha Mauricio Pingo / AgNews

No vídeo, Gracyanne Barbosa finge que está segurando uma linha entre a cabeça de Belo e pergunta: “Está vendo a linha, amor?”. Ele responde: “Não”. A musa fitness fala que não tem problema e pede para o marido segurar a tal linha imaginária.

O pagodeiro atende o pedido da amada que, em seguida, fala: “Agora você puxa com força”. Quando ele puxou, ela bateu com tudo a mão na cabeça dele e começou a dar risada. “Desculpa amor, foi mais forte que eu e você mereceu pelas pegadinhas que faz comigo. Te amo”, escreveu a musa na legenda do vídeo.

“Ele não viu a linha mais sentiu”, escreveu uma seguidora. “Ele [Belo] chega ficou sem ação”, comentou outra e Gracyanne respondeu: “Ficou mesmo kkkk”. “Nossa será que ele ficou bravo? Kkkkkkkkkk mas foi engraçado”, postou uma seguidora e a musa fitness garantiu que o cantor incomodou com a brincadeira.

Assista: