Tatá Werneck ironiza pressão estética ao posar com look desarrumado

São Paulo - Sempre bem-humorada, Tatá Werneck mostrou o look que usou para passear com a filha Clara Maria e brincou sobre um conselho que recebeu de sua mãe, Cláudia Werneck. A apresentadora do "Lady Night" postou uma foto usando uma camiseta, calça de moletom, chinelo e meia. "'Filha se arruma pelo menos um pouquinho pra esses passeios pelo condomínio. Pega tão mal sair assim desarrumada'. Claro, mãe", escreveu a humorista na legenda.

Por mais que Tatá não tenha seguido o conselho da mãe, as seguidoras da comediante entenderam bem a escolha do visual dela. "É assim mesmo. Depois que tive filho comecei a andar de pijama na rua. Normal", escreveu a atriz Drica Moraes. "Maravilhosa, eu sem filhos já estou assim", brincou uma fã. "Com chinelo da Gucci pode sair até do avesso que não pega mal", completou outra.

Além do look, a própria Clara Maria chamou bastante atenção na foto. Os seguidores de Tatá ficaram impressionados com o tamanho da garota. "Quando completar 3 anos já vai ta maior que a mãe", brincou uma fã. "Daqui alguns dias será a Clara Maria carregando a Tatá", uma segunda entrou na onda. "Que bebê grande! Ou será Tata que é pequena?", comentou uma terceira.