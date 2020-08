Irmãos Hypolito visitam Bondinho Pão de Açúcar

Rio - Os irmãos Diego e Daniele Hypolito visitaram o Bondinho Pão de Açúcar, na última quinta-feira (27). Acompanhados da família, os ginastas conheceram o protocolo de segurança sanitária adotado pelo Parque, além de desfrutarem da experiência que o Bondinho Pão de Açúcar oferece aos visitantes.

Para os irmãos, redescobrir o Rio de Janeiro foi uma experiência única. As medidas de saúde e higienização comunicadas aos visitantes durante todo o passeio, o uso de máscara e a disponibilização de álcool 70% em pontos estratégicos do Parque foram fundamentais para se sentirem seguros. "Foi um dia maravilhoso", disseram Diego e Daniele.O Bondinho Pão de Açúcar reabriu ao público no dia 15 de agosto, com toda segurança e responsabilidade, adotando todas as medidas de saúde e higienização recomendadas pela OMS na prevenção e no combate à Covid-19. Para visita, a orientação é adquirir o bilhete antecipadamente no site oficial, e verificar o protocolo completo que está disponível também no site oficial e nas redes sociais. O parque funciona de quinta a segunda-feira, das 10h às 19h.