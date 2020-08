Rio - Wesley Safadão gravou uma série de vídeos, na noite deste domingo (30), em que nega os boatos de que teria inventado estar com coronavírus. A gravação foi publicada por ele no Stories do Instagram. Nas imagens, Safadão explicou que fez os testes para saber se estava com Covid-19 e que eles deram positivo, ao contrário de sua mulher, Thyane Dantas, que teve seus exames negativos.

Galeria de Fotos Wesley Safadão mostra exames para negar boato de que teria inventado estar com Covid Reprodução Instagram Wesley Safadão Reprodução/Instagram Wesley Safadão fica louro para o Carnaval Reprodução de internet Wesley Safadão e Thyane Dantas Reprodução Instagram Wesley Safadão Reprodução de internet Wesley Safadão Reprodução Instagram 16/09/2018 - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS - PARCEIRO - O cantor Wesley Safadão, apresenta seu show, durante a segunda noite do Jaguariuna Rodeo Festival, localizado na Red Eventos, em Jaguariuna, interior do estado de Sao Paulo, na madrugada deste domingo, 16.Foto: Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia Wesley Safadão Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia Wesley Safadão se torna o cantor brasileiro mais seguido do Instagram Divulgação Wesley Safadão Divulgação Wesley Safadão e a mulher, Thyane Dantas, com Yhudi, filho de Mileide, e Ysys Dantas Vanessa Cordeiro / Divulgação Wesley Safadão Francisco Cepeda / Agnews Wesley Safadão e a atual mulher, Thyane Dantas Onofre Veras / Agência O Dia Wesley Safadão Reprodução/ Instagram WESLEY SAFADÃO REPRODUÇÃO Wesley Safadão divulgação

"Estão rolando alguns comentários que eu estou inventando que eu estou com Covid. Já pensou? Porque o meu deu positivo, o da Thyane deu negativo, ela está aqui do meu lado. Bom, gente, no início e durante a pandemia, eu já tive vários sintomas. Fiz os testes e deram negativo. Logo esta semana, que não estou sentindo nada, graças a Deus, fiz o exame nesta quinta-feira, porque na sexta ia gravar o programa do Faustão e, para gravar, tem que ter o exame em dia e fiz. Para a surpresa, deu positivo. Que foi esse exame que vou mostrar para vocês", explicou Safadão, mostrando o resultado do teste.



Ao saber do resultado, Safadão cancelou a gravação na Globo e sua live. "Peguei o avião e vim embora para casa. Quando cheguei aqui, tinha um infectologista me aguardando", revelou.