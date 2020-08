Gente como a gente! Thaís Fersoza corta cabelo de Michel Teló para volta do 'The Voice'

Rio - Thaís Fersoza cortou o cabelo do marido Michel Teló para volta do "The Voice Brasil". De acordo com a atriz, a decisão foi motivada por conta da pandemia do coronavírus.

A atriz também mostrou nervosismo e disse estar com medo de estragar o cabelo do cantor. "Hoje, começam as gravações do "The Voice Brasil". E eu vou botar ela (Thaís) para cortar meu cabelo, porque quarentena é isso. Ela falou que eu sou corajoso", brincou Michel.



"Custo acreditar que você está levando tudo numa boa, como sempre. Mas eu não me acostumo que você fica tranquilo, enquanto eu estou aqui tensa e suando", retrucou Thaís.