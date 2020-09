Rio - O nome da apresentadora Fátima Bernardes se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter, nesta terça-feira, depois que seu namorado, o deputado federal Túlio Gadelha, questionou uma ação do ministro da Economia Paulo Guedes. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro não gostaram da crítica de Túlio e atacaram a apresentadora.

"Bolsonaro, por que o banco BTG, fundado pelo Paulo Guedes, pagou R$ 370 milhões por uma carteira de crédito do BB que vale R$ 3 bilhões?", escreveu Túlio Gadelha no Twitter. Após o questionamento, apoiadores de Bolsonaro passaram a se referir a Túlio como "namorado de Fátima Bernardes", já que certa vez o deputado federal disse que não gosta de ser lembrado apenas por namorar a apresentadora.