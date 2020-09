São Paulo - Dá para viajar e manter as medidas recomendadas pelas autoridades de saúde para evitar a contaminação do novo coronavírus? Erika Schneider escolheu o seu destino com essa preocupação. Junto com o namorado, Victor Peres, a bailarina do "Domingão do Faustão" curtiu este fim de semana em Ilhabela, em São Paulo.

"Deu para manter o distanciamento social. Fizemos passeios de barco e fora do mar não tinha nenhuma aglomeração. Já que não podemos ficar perto de outras pessoas , pelo menos da natureza podemos e faz bem", disse a dançarina.



Erika ainda não entrou no revezamento do Balé do Domingão.