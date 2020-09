São Paulo - O cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, revelou que pretende se casar com a namorada, Virgínia Fonseca, assim que a pandemia acabar. O casal participou do programa "Tô na Pan", comandado por Leo Dias e Ligia Mendes, e contou que se conheceu pela DM do Instagram.



Além disso, Virgínia disse que fez recentemente uma lipoaspiração HD, procedimento pelo qual muitas famosas estão se submetendo. “Eu já tinha feito uma lipo há 1 anos atrás, então na frente [barriga] eu não precisava fazer. Estou com uma enfermeira 24 horas por dia, pois eu tomo remédio o tempo todo”, revelou.



Já Zé Felipe afirmou ser adepto ao botox. “Eu não voltei para fazer o retoque e por isso estou com a sobrancelha falhada (risos)”, contou.