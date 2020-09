Rio - Gretchen vai se casar pela 18º vez. A cantora irá celebrar a união com o músico Esdras de Souza no dia 30 de setembro, em Belém do Pará. De acordo com o portal Yahoo, a cerimônia será para cem convidados mesmo em meio à pandemia do coronavírus.

Questionada pelo portal sobre a festa durante a pandemia, a assessoria da cantora alegou que "eles se preocuparam com o distanciamento social" e "na entrada e nas mesas terão quatro totens de álcool gel", além da "distribuição de máscaras."

Detalhes da cerimônia

Ainda de acordo com a assessoria de Gretchen, ela usará um vestido de noiva da Boutique Noiva dos Sonhos e chegará em um barco “popopo”, típico da região.



Já os convidados serão servidos comidas da culinária saudável, além de comidas típicas da cozinha paraense. As duas filhas de Esdras de Souza serão as “daminhas” e coube ao “cake designer” Milton Santos a produção de um bolo que terá 5 andares recheado com Castanha do Pará, que foi escolhido por Gretchen e Esdras.

Gretchen e Esdras se conheceram em Belém do Pará, através de Fafá de Belém em um evento. Após assistir a uma apresentação de Esdras, Gretchen o convidou para participar de um projeto musical da cantora, mesclando saxofone com música eletrônica.

Recentemente Gretchen lançou a música “Tan Tímida” com a participação do noivo Esdras de Souza e do filho Gabriel Miranda, que reside na França.