No auge da juventude e contrariando as pressões sociais, Martelli afirma que a vida começa aos 50 anos. A atriz conta todas as suas conquistas que não seguiram ordem cronológica. " Meu reconhecimento profissional veio aos 37 anos, eu engravidei aos 40 anos e, aos 50 anos, achei o grande amor da minha vida", comemora. Sabrina Sato completa ressaltando outras características da atriz que sempre se reinventa: "E desconstrói a mulher independente, você faz a gente se sentir normal", admira a apresentadora. Para Martelli o medo não a paralisa e a insegurança é algo natural.Conhecida pela personalidade autêntica a atriz já posou nua para uma capa de revista, apesar de desinibida considera ser mais "careta" do que as pessoas imaginam. Quando o assunto é consciência corporal, Martelli revela uma experiência delicada pós-parto, quando foi liberada pelo médico a retomar a vida sexual. "Eu transei sem vontade nenhuma, e olha que sou uma mulher que faço tudo o que quero. Nunca me obriguei a nada", conta. Sato compartilhou uma experiência diferente e afirma ter encontrado apoio quando precisou de compreensão.Ainda no quadro a atriz revisita alguns momentos da carreira, compartilha as diferentes fases em que percebeu uma autocobrança de produtividade, e os seus favoritos no game Pra Quem Você Dá o Papel Higiênico.