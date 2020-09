Rio - Marcos Oliveira, o eterno Beiçola de "A Grande Família", foi internado em um hospital no Rio após passar mal. A informação é da "Quem". O ator contou que teve fortes dores no peito e foi diagnosticado com princípio de infarto.

"Tive dores fortes no peito e braço e procurei o hospital. Era princípio de infarto. Estou medicado e não sinto mais nada. Estou bem", afirmou o ator. Marcos Oliveira está fazendo exames na unidade e deve receber alta apenas na semana que vem. "Devo receber alta na semana que vem porque ainda estou fazendo vários exames. Mas já estou bem", afirmou.

Atualmente o ator vive com os resquícios das reprises de "A Grande Família" na Globo. "Consegui fazer umas economias quando teve aquelas reprises na Globo, mas quero voltar logo a trabalhar. Ficar dentro de casa sozinho, sem trabalhar, isolado é terrível. É enlouquecedor e sou capaz. Torço para essa pandemia acabar logo", disse.