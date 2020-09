São Paulo - O preço de um curso sobre política que dado por Gabriela Prioli viralizou nas redes sociais e, em um dos comentários, um usuário do Twitter usou uma foto Felipe Latgé criança para criar um meme e o ex-ator mirim da Globo resolveu se pronunciar. “O que você está usando minha foto, irmão”, escreveu ao compartilhar o meme.

Felipe Latgé viveu Otavinho quanto tinha 10 anos na novela “Da Cor do Pecado”, exibida na Globo em 2004. Na trama, ele era filho da vilã Bárbara, interpretada pela atriz Giovanna Antonelli. A resposta de Felipe ao meme fez sucesso na rede social e já soma mais de 26 mil curtidas. Com a repercussão, ele acrescentou: “Gente, eu sou chato, não precisa me seguir. Tem nada muito legal pra ver”.

“Ninguém tá na internet pra ver coisa legal não, segui mesmo”, respondeu um novo seguidor. “Vou seguir sim sou chata também, tudo certo”, comentou outro. “Amei a sinceridade, mas a gente vai seguir sim porque foi um hino o que você fez”, acrescentou mais um.

Felipe está atualmente com 25 anos e seu último trabalho na TV foi em 2008. Ele decidiu se afastar das câmeras e atualmente é diretor artístico.

Confira: