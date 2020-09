São Paulo - A apresentadora Gabriela Prioli, que comanda o “CNN Tonight”, resolveu se lançar como coach de política e lançar um curso online para desmembrar o assunto. O problema é que o preço acabou assustando algumas pessoas e a advogada criminalista foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira (2).

Gabriela Prioli divulgou nas redes sociais seu novo projeto e o curso, que contará com oito aulas por vídeo, vão custar o valor de R$ 487. A ideia da apresentadora da CNN Brasil é explicar como funciona os níveis do governo para que as pessoas tenham uma noção mais clara de como funciona a política brasileira. Quem participar receberá um certificado no final do curso.

“Muita gente me fala sobre a insegurança que sente ao entrar numa discussão política. Pensando nisso, eu criei o Manual da Política Racional, um curso pra você ganhar domínio sobre conceitos-chave, construir a própria opinião e entrar no debate confiante!”, disse a apresentadora ao divulgar o curso. O valor dividiu opiniões e repercutiu no Twitter.

Após a grande repercussão, Prioli decidiu se posicionar: “É o meu trabalho, honesto e transparente, que me permite encampar projetos que eu acredito (e sobre os quais me parece que eu vou ter que falar, pra ser acusada de fazer marketing) e apoiar o trabalho de outros comunicadores, contribuindo com o apoia-se e comprando seus cursos”.

A advogada ainda acrescentou que mesmo um conteúdo que é disponibilizado gratuitamente custa para ser produzido. “Equipe custa, produção custa, formação custa. Me sustentei com dinheiro da advocacia por dois anos antes de ganhar o meu primeiro centavo nessa nova área”, declarou a profissional.