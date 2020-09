Camaleoa! Anitta adere à moda da franja descolorida

São Paulo - Não é novidade para ninguém que a moda dos anos 1990 está com tudo nos dias de hoje - vide a quantidade de gente desfilando com pochetes e mom's jeans por aí. Mas, agora, mais uma tendência veio à tona: a franja descolorida! Nesta quarta-feira (2), a cantora Anitta mostrou que não se conteve e também adotou o estilo. Fora Anitta, quem também se jogou de cabeça na tendência vinda direto do túnel do tempo foram Cleo, Ana Moraes, Gretchen, Gabi Prado, Laura Fernandez, Kylie Jenner, Dua Lipa e Bela Thorne. Confira e se inspire: