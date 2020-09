Xuxa revira baú para escolher fotos para o livro 'Memórias'

Rio - Além de escrever seu novo livro, Memórias, que está em pré-venda, Xuxa fez questão de separar fotos - muitas delas inéditas - de seu baú para ilustrar a obra. Na imagem, a apresentadora aparece, durante uma madrugada, selecionando algumas delas. Memórias, que será lançado pela Globo Livros, terá mais de 100 fotos. Xuxa doará seus royalties para a Aldeia Nissi (Angola) e para santuários que resgatam animais de maus-tratos no Brasil. A capa também foi concebida pela apresentadora.

No livro, Xuxa não se esconde: conta desde a infância - e os terríveis abusos que sofreu -, namoros famosos (como Pelé e Ayrton Senna), o estouro na Globo com o Xou da Xuxa, as polêmicas, além de seu ativismo pela causa animal e pelos direitos das crianças, o nascimento de Sasha, até chegar aos dias atuais.

"Cada indivíduo é único. E só posso contar o que eu vivi. O que eu penso. Quem eu sou. E quais as graças que tive em minha trajetória até aqui. Não tenho terapeuta, então quem sabe essas próximas linhas não sirvam também como uma terapia?", diz ela, logo no começo da obra.



Rita Lee, primeira pessoa a ler as memórias de Xuxa, destacou justamente a honestidade da apresentadora: "Ler as memórias de Xuxa é como assistir a um filme sobre uma atriz hollywoodiana que começou ralando na vida e quis o destino que se tornasse uma deusa superstar. Conhecendo os pormenores de suas aventuras, que, aliás, escreve com coragem e honestidade, entendo melhor essa mulher estonteantemente bela e os momentos nem sempre fáceis pelos quais passou", diz a rainha do rock em um trecho do texto que escreveu para a orelha da capa da obra.



Com o livro já em fase de produção, Xuxa agora se dedica aos infantis, que também lançará pela Globo Livros, no selo Globinho.