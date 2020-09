Amaury JR. inaugura estúdio de gravação luxuoso; Veja fotos!

Rio - Prestes a completar 70 anos, sendo 44 anos dedicado ao colunismo social, o apresentador Amaury Jr. nunca parou de trabalhar e não pretende se aposentar tão cedo. Inquieto por natureza, se orgulha da realização do seu novo projeto: a "Casa-Studio Amaury Jr.".



Com projeto arquitetônico assinado por Aquiles e Iara Kílaris, o espaço de 800 metros quadros, no coração dos Jardins, em São Paulo, será o centro de produção de conteúdo de seu programa na REDETV! O arquiteto Aquiles e a designer Iara Kílaris, formam hoje uma dupla na "pole-position" da arquitetura com 83 obras em andamento, simultâneas, no Brasil, Argentina, EUA, Portugal, África, Dubai, Bolívia e Canadá.



O projeto se destaca no requinte e tecnologia e, principalmente, por sua singularidade em abrigar múltiplos sets de gravação como o living, o estúdio com uma mini plateia, bar, cozinha gourmet, camarim, além de espaços ao ar livre com jardins e mesas, além de abrigar o arquivo completo de mais de 40 anos da carreira do apresentador. Todos os ambientes foram projetados para atividades em vídeo. A cozinha, por exemplo, servirá de cenário para entrevistas com personalidades onde o foco será a gastronomia. O café terá um ambiente próprio com o mesmo objetivo.



A Casa-Studio servirá também de investimento, já que o apresentador abrirá as portas para a locação do espaço para ações pontuais de empresas. A partir do momento em que o protocolo de saúde permitir, o espaço estará disponível para eventos, como lançamento de produtos, gastronomia, comemorações, festas corporativas, palestras, exposições de artes, entre outros.



Desde o início de sua carreira Amaury Jr, se destacou por suas reportagens sociais, cobrindo e mostrando as mais sofisticadas e diferenciadas festas da sociedade brasileira, não só pela imprensa escrita, mas principalmente pela TV. Nela foi o inovador deste segmento levando a coluna social para a televisão, hoje adotado em todo o Brasil.