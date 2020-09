Taty Zatto exibe barriga definida durante prática de stand up paddle

Rio - Taty Zatto aderiu ao stand up paddle, seguindo as medidas do distanciamento social. A DJ exibiu um corpo sarado e uma barriga definida durante um dia de prática do esporte.

“A quarentena me trouxe de volta o prazer das atividades ao ar livre e ainda me sinto mais segura e tranquila fazendo esportes ao ar livre. Na prática desse esporte você trabalha toda a sua musculatura, aliado ao prazer de respirar ar puro, numa paisagem linda. Claro que ainda é preciso cuidados como, higienizar a prancha antes de subir nela, e ao devolvê-la. Mas é maravilhoso praticar exercícios apreciando nossa natureza e esse foi um dos hábitos que a quarentena me trouxe", disse.