Maisa leva tombo e alerta para perigos de tomar banho sem chinelo: 'Bati a cabeça'

São Paulo - A apresentadora Maisa caiu durante o banho e resolveu expor detalhes do acidente doméstico nas redes sociais para alertar as pessoas sobre o perigo de tomar banho sem chinelo ou sem um tapete antiderrapante. Na noite de quarta-feira (3), ela contou que ficou cheia de hematomas e que aprendeu a lição.

“Hoje caí, um tombo no banho, e bati a cabeça, os joelhos, cotovelos e tal. Estou com alguns roxos mas estou bem! Só queria lembrar vocês de tomarem banho de chinelo no piso liso ou tomarem muito cuidado, por favor!! Poderia ter acontecido algo pior, melhor prevenir do que remediar”, começou escrevendo Maisa.

“Minha mãe sempre falava para eu tomar banho de chinelo e eu não ouvia... hoje foi a prova. Enfim, recado de coração da prima para vocês. Se cuidem”, acrescentou a apresentadora do SBT.

Após o relato, várias pessoas começam a comentar o quando importante é esse alerta que Maisa estava fazendo. “Ai gente serio só tão me mandando coisas boas do banho com chinelo kkkk muito culpada por ter menosprezado isso e pagado o pato. Fica aí a lição”, comentou a apresentadora após seguidores dizerem que o chinelo também protege de choques em chuveiro elétrico e de possíveis micoses.