Ludmilla alcança 1 bilhão de streams no Spotify

Rio - Ludmilla se tornou a primeira mulher negra e latina a alcançar a expressiva marca de 1 bilhão de streams com seus singles na plataforma Spotify. Ao saber da conquista, a cantora relembrou o início de sua trajetória no mundo da música e o que a nova marca representa para ela.

Galeria de Fotos Ludmilla Reprodução Ludmilla Reprodução / Instagram Ludmilla Reprodução Ludmilla caracterizada como Diana, de 'Arcanjo Renegado' Reprodução Internet Ludmilla curte domingo de sol com passeio de lancha Reprodução Internet Ludmilla curte domingo de sol com passeio de lancha Reprodução Internet Ludmilla também passou pela transição capilar Reprodução Internet Ludmilla lança 'Cobra Venenosa' Divulgação Ludmilla Instagram / Reprodução Brunna Gonçalves, mulher da cantora Ludmilla Reprodução Internet Brunna Gonçalves, mulher da cantora Ludmilla Reprodução Internet Ludmilla Reprodução do Instagram Ludmilla sensualiza de fio dental e topless reprodução Instagram Ludmilla em durante apresentação ao vivo pelo Youtube Reprodução Instagram Ludmilla Chico Cerchiaro/Divulgação Ludmilla garante que compôs uma música para a mulher, Brunna Gonçalves Reprodução do Instagram Ludmilla Reprodução Internet Ludmilla Felipe Larozza / Divulgação

“Quando comecei a cantar, aos 15 anos, fazendo shows em cima de cadeiras – porque não tinha palco para me apresentar – jamais poderia imaginar que eu teria milhões de visualizações, muito menos que chegaria a um BILHÃO”, contou ela no Instagram.

“Para uma mulher preta, que veio da Baixada, isso é muito. E saber que sou a primeira negra latina a fazer isso só me impulsiona e me lembra que, sim, somos possíveis e cada vez mais estamos sendo mais e mais possíveis”, continuou.

Ludmilla ainda agradeceu aos fãs pela nova vitória. “Eu pisquei e vocês me deram um presente incrível: chegamos a marca de 1 BILHÃO DE STREAMS. A todos os meus fãs, muito obrigado do fundo do meu coração, vocês me fizeram chegar até aqui e são vocês que me impulsionam a fazer cada dia mais e melhor. Eu tenho os melhores fãs do mundo”, concluiu.