São Paulo - Daniel Lenhardt apareceu sorridente em seu Instagram na noite da última terça-feira (1). É que o ex-BBB deu aquela repaginada no visual colocando as famosas lentes de contato nos dentes. Nos Stories, ele contou que o resultado cobriu uma falha do dente que era bem notada pelos fãs.

Ao iG Gente, o responsável pelo novo sorriso do rapaz, Dr. Paulo Antonioli, falou mais sobre o procedimento pelo qual Daniel e outros famosos já passaram. "É um tratamento irreversível, por isso tem que ser muito bem indicado e o desgaste é o mínimo necessário", disse.

Dr. Paulo Antonioli ainda explica que o resultado é idêntico ao de uma lente de contato e explica que os desgastes excessivos são apenas feitos em casos onde o paciente precisa de coroas.

"A questão que as pessoas ficam um pouco assustadas com alguns tratamentos é que algumas pessoas já têm um histórico bucal delicado, onde passaram por muitas situações complicadas na infância. Então o dente já não está num estágio muito legal e nesse caso não são feitas as lentes, e sim coroas, é feito uma reabilitação", explica.