Em entrevista, Andressa Urach diz que infecção de Tati Minerato foi causada por hidrogel

São Paulo - Tati Minerato compartilhou que teve uma infecção causada por uma cirurgia plástica e disse que vai processar o médico. Após a repercussão desse caso, Andressa Urach decidiu se pronunciar e desmentiu a história contada pela loira. De acordo com a escritora, a musa da Águia de Ouro teve a infecção porque fez uma aplicação de hidrogel no passado.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, Andressa contou que também já teve complicações causadas pelo hidrogel. A ex-garota de programa disse que o médico Felipe Tozaki, que Tati acusa de ter errado na cirurgia, foi quem a salvou. "Tati Minerato me confessou no WhatsApp que colocou hidrogel, o mesmo produto que quase me matou. Nunca vou aceitar uma pessoa que um dia ajudou a salvar minha vida sofrer uma injustiça dessas. Dr. Felipe foi ajudar ela a retirar o hidrogel do corpo e essa reação que deu nela foi a mesma reação que deu em mim. E é a mesma reação que vai dar em qualquer pessoa que tenha esse produto no corpo e tente retirá-lo", falou a escritora.

A ex-participante de "A Fazenda" também revelou ter tido complicações em todos os procedimentos médicos que fez para retirar o produto químico. "Eu passei por 22 cirurgias para retirar o hidrogel do meu corpo e quase morri em todas elas. Em uma das retiradas do hidrogel, fiquei em coma e cheguei a ter sepse, todo mundo viu que quase morri. Imagina se eu fosse processar todos os médicos que tentaram me ajudar a retirando esse produto?", ela refletiu.

Por sua vez, Tati nega tudo o que foi dito por Andressa. A campeã do "Power Couple" garante que vai processar o médico é que é vítima nessa história. "Esse homem já cometeu vários crimes, me expôs! Eu nem sei o que ele quer? Fui lá como uma paciente normal, ele deixou meu peito de tamanhos diferentes. Fora tudo que eu sofri. Divulgar as fotos foi bastante doloroso pra mim. Agora, já entrei com a ação na Justiça e ele vai ter que provar tudo que fala", falou ao Leo Dias.