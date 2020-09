Barbara Labres lança single com bordão de Neymar

Rio - Após o sucesso de "Hoje É Rave", Bárbara Labres anuncia lançamento de "A Mãe Tá On". O single que já está disponível em todas as plataformas digitais é uma produção da DJ com o time da U.M Music e faz referência ao bordão viralizado pelo Neymar, durante a Champions League. Em um dos jogos do campeonato, o jogador entrou no estádio ouvindo uma produção da Bárbara e movimentou a internet.

"O Neymar entrou no estádio com 'Hoje É Rave' e eu comecei a receber muita mensagem com 'a mãe tá on, a mãe tá on' e isso acabou gerando muito buzz. Ai eu senti que precisava de uma música para eternizar esse momento, fui para o estúdio do Umberto Tavares e produzimos juntos. O resultado ficou massa, espero que as pessoas curtam", conta Bárbara. "O Neymar entrou no estádio com 'Hoje É Rave' e eu comecei a receber muita mensagem com 'a mãe tá on, a mãe tá on' e isso acabou gerando muito buzz. Ai eu senti que precisava de uma música para eternizar esse momento, fui para o estúdio do Umberto Tavares e produzimos juntos. O resultado ficou massa, espero que as pessoas curtam", conta Bárbara.

Para o anúncio do novo single, Bárbara desativou todas as redes sociais, durante três dias, e habilitou literalmente o modo offline. Faltando 15 minutos para o lançamento, a DJ voltou a ficar on e iniciou uma transmissão por lives no seu perfil do Twitter, Instagram, TikTok, Facebook e Youtube.



As produções "Hoje É Rave" feat. Mc WM, “Dona do Rolê” feat. Morcego, “Quer Saber por Quê?” feat. Gabily e Rebecca e “Beat Gostosinho” feat. Flay, e "Me Ama Mentindo" feat Pelé Milflows e PL já posicionaram Bárbara em rankings importantes para o mercado da música, como o Top Viral e Top 50 do Spotify Brasil e alcançam juntos, mais de 30 milhões de reproduções nas plataformas digitais.