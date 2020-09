Luciano Huck é criticado por filhos de Bolsonaro após fazer festa

Na quinta-feira (3), Luciano Huck comemorou o aniversário de 49 anos ao lado de amigos e familiares em uma casa no Ceará. Angélica compartilhou um vídeo de uma festa onde aparece apenas ela, o marido e os três filhos.

Porém, na sexta-feira (4), Carlos e Eduardo Bolsonaro compartilharam outro vídeo onde o apresentador aparece em uma festa com mais gente. “Ué? E o fique em casa? As 100.000 vítimas? E tudo sem máscara!”, escreveu Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) no Twitter.

“Isolamento social pra você, aglomeração pra mim, se desarme você e seguranças armados pra mim, garoto propaganda de proteção ao meio ambiente, mansão em desobediência às leis ambientais com heliponto pra mim”, Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ).

Huck não se pronunciou sobre o fato, mas a assessoria de imprensa do apresentador emitiu nota dizendo que os fatos estão sendo distorcidos: “Planejado e organizado, todos os dez familiares convidados já tinham sido testados e receberam resultados negativos para Covid-19. Imagens que circulam do exato momento do parabéns estão sendo usadas para manipular os fatos”.