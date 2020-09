Acusada de racismo, Anitta alega não ter visto Ludmilla em meme: 'Denunciei'

Ludmilla aparece como inferior e de óculos escuros. Na última sexta-feira (04), Anitta gerou polêmica ao compartilhar um desenho feito por um fã em sua conta do Instagram . A imagem foi publicada a partir do recurso stories e contém a citação "Barbie em vida de patroa". Todavia, ao fundo, a cantoraaparece como inferior e de óculos escuros.

Em defesa da artista, a assessoria de Anitta afirmou que ela compartilhou a imagem "sem perceber que havia uma provocação escondida". "Em menos de dois minutos, a cantora foi alertada, apagou e denunciou o conteúdo", completou a equipe.

Apesar de ter apagado a postagem, a montagem viralizou e a hashtag "Anitta racista" chegou aos assuntos mais comentados no Twitter. "O ano é 2020 e temos Anitta como patroa em um sofá confortável esperando a cantora e compositora Ludmilla servi-la utilizando assim a lógica branca de que mulher preta foi feita apenas para servir", escreveu uma internauta na rede social.

Outras pessoas defenderam Anitta, dizendo que o meme, na verdade, é uma referência à rivalidade entre as duas artistas. "Acho que o que ela quis dizer foi uma questão de poder, Anitta é a patroa, quero dizer, ela tem uma carreira de mais sucesso do que Lud, foi uma alfinetada [sic], e não uma questão de raça. Elas sempre foram rivais", afirmou outra.

A briga entre Anitta e Ludmilla

Os desentendimentos entre as artistas começaram no ano passado, devido a a polêmica em torno da música Onda Diferente, na qual ambas colaboraram com Snoop Dogg. À época, Ludmilla, compositora da canção, ficou irritada ao saber que a Poderosa estava creditada como autora na ficha técnica.

Segundo ela, o combinado é que ela dividiria os créditos da letra com ​Snoop Dog, já que essa foi a condição do astro internacional para participar da produção. Anitta não seria incluída. Após a exposição desse acordo, a ficha técnica foi alterada e o nome de Anitta foi cortado da composição.