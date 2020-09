Fã tatua rosto de Pabllo Vittar no braço e cantora tem reação incrível; vídeo

No último sábado (05), Will Junnyor, um admirador de Pabllo Vittar, resolveu tatuar o rosto da cantora no braço. O processo todo foi registrado pelo rapaz e compartilhado no Twitter.

Com a alta repercussão do desenho na rede social, a drag queen resolveu mandar um recado para o dono da tatuagem. "Carai que lindoooo”, declarou Pabllo Vittar. Na ilustração, a cantora aparece de peruca rosa e língua para fora.