Rose Miriam, viúva de Gugu Liberato, comemora aniversário ao lado dos filhos

São Paulo - No último domingo (06), Rose Miriam di Matteo, mãe dos herdeiros de Gugu Liberato, completou 57 anos. A médica comemorou a data na Flórida, nos Estados Unidos, ao lado de amigos e familiares.

"Hoje é meu aniversário e quero agradecer a Deus, pois sinto o coração cheio de gratidão pela minha vida, pelos meus amigos e pela minha família”, escreveu ela na legenda da publicação no Instagram.

No primeiro aniversário desde a morte de Gugu, os filhos do casal também prestaram homenagens à mãe na rede social. “Feliz aniversário pra melhor mãe do mundo. Eu te amo muito e te desejo tudo de bom na sua vida, você merece o mundo. Te agradeço por tudo e por sempre está la por mim”, escreveu Marina.

Rose Miriam e Gugu não eram casados formalmente e, após a morte do apresentador, ela entrou na Justiça pedindo o reconhecimento da união estável e, dessa forma, ter acesso à herança. Ele deixou 75% do seu espólio para os três filhos e 25% para cinco sobrinhos. Em maio, Thiago Salvatico, que alega ter namorado Liberato por anos, desistiu pela disputa da herança após ter iniciado ação para receber parte dos bens do apresentador.