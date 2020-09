Flávia Pavanelli e Gabi Brandt são convidadas do 'Na Sala da Sarah', programa de Sarah Poncio

Rio - As duas das primeiras convidadas do "Na Sala da Sarah" são Gabi Brandt e Flávia Pavanelli. O programa contará também com a presença de Victor Azevedo, professor e especialista em Mídias Digitais, que também é doutorando em Sistemas Complexos pela UFRJ.



O tema será digitais influencers, uma das atuais profissões de Sarah, que largou a faculdade de Medicina na sua primeira gravidez e acabou se jogando no mundo virtual onde está até hoje fazendo sucesso com mais de 3 milhões de seguidores.



"Gostaria de agradecer toda a equipe da Sarah, eu amei o convite e fiquei muito feliz em saber que participei da primeira diária de gravação do programa. Desejo todo sucesso do mundo!! Contem sempre comigo," disse Flávia Pavanelli.