Gabriela Prioli fará lives no Tik Tok sobre redes sociais, educação e política

Rio - O TikTok, principal plataforma de vídeos curtos para dispositivos móveis no Brasil e no mundo, traz, a partir do próximo dia 11 de setembro, o projeto #TikTokTalks. Serão três lives apresentadas pela advogada criminalista e professora universitária, Gabriela Prioli, que vai receber virtualmente, através da função co-host da plataforma, uma convidada para falar de temas como exposição nas redes sociais, política e educação. Cada conversa terá duração de uma hora e o público poderá interagir com as participantes através dos comentários.



"O TikTok não apenas traz alegria e inspira criatividade, mas também oferece oportunidades para troca de conhecimento. Um dos objetivos da plataforma é democratizar o aprendizado na comunidade digital, apoiando os usuários e fornecendo acesso a conteúdo de alta qualidade, com alcance de milhões de usuários ávidos em aprender", afirma Rodrigo Barbosa, gerente de Comunidade do TikTok. A plataforma tem sido o lugar onde os usuários podem se unir para obter informações de qualidade relacionadas a diversos conteúdos.



A primeira conversa, no dia 11 de setembro, será com a ex-BBB e empresária, Rafa Kalimann, que falará sobre como lidar com a exposição e os haters nas redes sociais. No dia 18 de setembro, será a vez da atriz e estudante de relações internacionais, que alcançou grande sucesso aos dez anos de idade ao protagonizar a refilmagem da novela Carrossel, Fernanda Concon, com o tema "O uso das redes sociais para entender política". Fernanda é entusiasta em educação e compartilha suas experiências e dicas de estudo em suas redes sociais, que deram origem ao livro "O Guia de Sobrevivência da Fernanda Concon", escrito e lançado por ela aos 15 anos de idade.



A última live da série será no dia 25 de setembro, com a influenciadora e estudante de História, Débora Aladim, conhecida por transmitir conteúdos educacionais por meio de curiosidades histórica de forma curta e divertida. Ela falará sobre as redes sociais como ferramenta da educação. Débora também grava vídeo aulas completas para ajudar os jovens na escola e no vestibular.



Todas as lives do #TikTokTalks serão apresentadas às 18h, no perfil da Gabriela Prioli e de cada uma das convidadas.







Serviço:



11 de setembro, às 18h: "Como lidar com a exposição e o hate nas redes sociais", Gabriela Prioli com Rafa Kalimann



18 de setembro, às 18h: "O uso das redes sociais para entender política", Gabriela Prioli com Fernanda Concon



25 de setembro, às 18h: "As redes sociais como ferramenta na educação", Gabriela Prioli com Débora Aladim