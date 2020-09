Felipe Titto fará exames de Covid duas vezes na semana para participar do 'Dança dos Famosos'

Rio - Felipe Titto contou para os fãs que fará exames de Covid duas vezes na semana para participar do quadro "Dança dos Famosos", do "Domingão do Faustão". A medida faz parte do monitoramento do estado de saúde dos participantes e tem o objetivo de evitar que eles se contaminem outras pessoas caso testem positivo.

"Vou fazer duas vezes na semana [os exames], isso tudo para garantir que todo mundo que vai participar do Dança dos Famosos esteja sem Covid-19", explicou o ator, que recebeu um profissional do Hospital Albert Einstein em casa.

"Ele me acordou já com a boa notícia de que vai enfiar dois canudos no meu nariz, um na garganta, tirar meu sangue. Essa é a equipe da TV Globo que não age mais ou menos, eles estão precavidos", continuou.

A competição começa no próximo domingo (13).