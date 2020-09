Galeria de Fotos Luana Piovani Reprodução Luana Piovani Reprodução Luana Piovani Reprodução Instagram Dom e Bem, filhos de Luana Piovani e Pedro Scooby de cabelos loiros Reprodução Instagram Luana Piovani se diverte com os filhos em Geres, em Portugal Reprodução Internet Luana Piovani no restaurante à beira mar na Suécia em que não conseguiu comer lagostim Reprodução Internet Luana Piovani Reprodução Internet Luana Piovani curte férias em Ibiza Reprodução Luana Piovani curte férias em Ibiza Reprodução Luana Piovani curte férias em Ibiza Reprodução Rio - Luana Piovani está aproveitando uns dias de férias em Paris, na França e nesta quarta-feira resolveu responder alguns comentários dos seus seguidores no Instagram. A atriz também reclamou sobre a obrigatoriedade de usar máscara nas ruas da cidade, por conta da pandemia do coronavírus

Luana, que terminou o relacionamento de quase um ano com o jogador de basquete israelende Ofek Malka, comentou que está "tentando" arranjar um novo namorado. Após uma seguidora comentar que Piovani não deveria se envolver com franceses, pois eles são "interesseiros, ambiciosos e só pensam nele", e deveria investir em latinos a atriz disparou: "To legal de latino, são 43 comendo o mesmo tempero".

Uma outra seguidora deixou uma mensagem e disse que torce para Luana encontrar um grande amor, pois "ela merece". "Tenho medo de grandes amores, acho", revelou a atriz, que foi casada por oito anos com o surfista Pedro Scooby, com quem tem três filhos, Dom, de 8 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 5.