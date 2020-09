Selton Mello anda de bicicleta na Lagoa, no Rio

Rio - Selton Melo foi fotografado na manhã desta quinta-feira enquanto praticava atividade física. O ator estava pedalando de bicicleta na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio. O ator se exercitou de óculos escuros, boné e com uma máscara de proteção, como recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) por conta da pandemia do coronavírus.

As gravações da novela Nos tempos do Imperador, na qual ele está escalado, estão paralisadas por conta da covid-19.

Ele usou uma bicicleta elétrica, conhecida como biobike, avaliada em 5 mil reais.