Rio - Kyra Gracie e Malvino Salvador estão aproveitando uns dias em Jericoacoara, no Ceará. Nesta quinta-feira, a lutadora de jiu-jitsu publicou fotos da viagem em família. Nos cliques, ela aparece de biquíni e exibe o barrigão de 25 semanas da gestação do Rayan, terceiro filho do casal.

Galeria de Fotos Kyra Gracie exibe barrigão Reprodução / Instagram Kyra Gracie exibe barrigão Reprodução / Instagram Kyra Gracie exibe barrigão Reprodução / Instagram

"Jeri e seus encantos", escreveu ela na legenda.

O casal já é pai das meninas Ayra, de 5 anos de idade, e Kyara, 3. O bebê está previsto para nascer no final de dezembro.