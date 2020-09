Rio - Bianca Bin abriu o coração e falou sobre a relação com o ator Sergio Guinzé. Os dois estão juntos desde que trabalharam em "O Outro Lado do Paraíso", novela transmitida pela Globo em 2017, e constantemente surgem boatos de que eles se separaram

Galeria de Fotos Bianca Bin e Sérgio Guizé Reprodução Instagram Sergio Guizé posta foto ao lado de Bianca Bin em meio a rumores de crise no casamento Reprodução Instagram Retrato de Bianca Bin e Adriana Birolli Reprodução Retrato de Bianca Bin Reprodução Antonio Ruston,Sérgio Guizé e Bianca Bin Divulgação: Roneia Forte / Renato Cipriano Sergio Guinzé como Candinho de 'Êta Mundo Bom!' Candinho ( Sergio Guizé ) *** Local Caption *** ETA MUNDO BOM! – Cap 78 – Cena 26 –Sandra ( Flavia Alessandra ) explicando a Candinho ( Sergio Guizé ) o que é esgargot, ele com talher, escargot voa no cabelo de Sandra. Maria ( Bianca Bin ) serve ovos fritos com pão. Em cena: Anastácia ( Eliane Giardini ), Pirulito ( JP Rufino ), Celso ( Rainer Cadete ), Quitéria ( Kenya Costa ). Caption Sergio Guizé e Bianca Bin visitam hospital referência no tratamento e na cura do câncer infantojuvenil Leo Franco/Ag. News Bianca Bin e Sergio Guizé Eduardo Martins / AgNews Bianca Bin e Sergio Guizé Eduardo Martins / AgNews Bianca Bin e Sergio Guinzé Ag.News Bianca Bin e Sérgio Guizé Reprodução Instagram Bianca Bin, Sérgio Guizé e Paolla Oliveira Divulgação

"Brinco com ele que se estamos resistindo a isso tudo, podemos sim, ficar velhinhos juntos”, revelou ela em entrevista a revista Vogue.

Os artistas estão vivendo em um sítio no interior de São Paulo há dois anos. De acordo com Bianca, não foi fácil largar a vida na cidade grande e a quarentena também se tornou um desafio para a convivência em casal.

“Estamos, óbvio, ambos com demandas emocionais e cargas grandes, por tudo o que estamos vivendo, além da convivência intensa com nós mesmos e com o outro, tem a ausência de rotina com trabalho, a insegurança que o vírus traz, preocupação com nossos familiares e amigos, enfim, a sensação é que estamos mais à flor da pele, ao mesmo tempo que podemos aproveitar esse momento mais sensível para aprofundarmos a nossa relação e aprendermos no amor, com muita parceria e paciência, mais leves e conscientes um com o outro", contou.