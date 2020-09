Rio - Amigas há mais de 15 anos, Rafa Kalimann e Nayara Marra sempre se apoiaram e torceram uma pela outra. A trajetória de ambas se cruza, desde que as duas, mineiras, chegaram em São Paulo para trabalhar. Dessa amizade e vontade de sempre fazer a diferença e inovar, um desejo antigo de ambos acaba de ganhar forma: uma marca de roupas.

São 23 modelos diferentes, todos com nomes femininos, do PP ao GG, que chegam para o público e trazem muito o estilo de Rafa e Nayara. Peças atemporais, pensadas e desenhadas para que a mulher se sinta cada vez mais dona de si e empoderada por outras mulheres.

Denominada Aurora, que tem como significado “o começo de tudo”, a coleção vem coroar e materializar a amizade de Rafa e Nayara. “A gente se completa e se respeita muito, cada uma exerce uma função bem diferente na empresa e quando juntamos isso vemos coisas lindas acontecerem, como o nome da coleção que criamos, que super-representa o que a marca simboliza hoje, que é o princípio, a primeira luz da manhã”, conta Nayara.

A BYRK vem fortalecer ainda mais a admiração mútua entre as sócias, tanto que isso se reflete na inspiração para criar a marca. Esse carinho é sentido em todo o processo de compra da marca. A ideia é a de que as clientes se sintam refletidas na BYRK, e para isso, tudo foi pensado com cuidado, desde o cheiro que acompanha as peças, até a carta, que é escrita à mão. “Eu senti a necessidade de estar mais conectada, estar junto, dentro da casa de cada uma. Uma forma de levar um pedacinho do que acredito em um formato pensado minuciosamente, desde a escolha de cada modelo, caimento, tecido e cheiro com carinho para você se sentir bem e segura de si”, conta Rafa.

“Somos lindas nas nossas diferenças, mas somos iguais na nossa sororidade. Somos incríveis do nosso jeito, donas de si, donas de um poder único. Chegou a hora de mostrar para o mundo que todas temos luz e que ele foi feita pra colocar pra fora”, finaliza Rafa.