São Paulo - Na noite desta quinta-feira (10), Biel ganhou um carro em "A Fazenda 12". Quem comemorou a novidade foi Duda Castro, a ex do cantor, já que eles não assinaram o divórcio. "Ouvi boatos, boatos de que ganhei um carro! Ainda não sei se é verdade. Mas, dois bancos desse carro aí, é meu!", disse ela, em meio à gargalhadas.



Depois de receber algumas ameaças, Duda voltou a falar sério e contou sobre o relacionamento que teve com Biel no Twitter. "Cuidado antes de dar palpite na vida alheia.. vocês não sabem o que se passa atrás de uma mídia social", disse, com fotos de hematomas.

"Triste ter que me sentir que ainda preciso me provar. Mas já que foi dito que ele era ameaçado quando o assunto era o divórcio então deixo apenas um trecho do áudio para vocês antes de sua volta ao Brasil".

"O motivo que pedi o divórcio foi realmente porque ele estava indo para o Brasil e não existia mais confiança da minha parte. Na minha cabeça se fosse pra estar juntos e dar uma chance a está situação novamente não tinha a necessidade de estar CASADOS! Meu medo era ser traída novamente e FUI! Depois disso simplesmente sumi... Estava tendo que lidar com a dor, a vergonha e ainda passando por um momento triste com a minha família depois de perder meu avô e tio em um acidente trágico", continuou, mostrando mais prints de conversas com o peão.

"Muitos de vocês estão perguntando o porque disso agora! Se isso fosse só pra chamar atenção já tinha postando TUDO bem antes. Mostrar isso ACABA comigo! Mas ouvir ele falando mentiras sobre mim em entrevista com Léo Dias pra ibope antes do reality também", disse.

"Estou sendo xingado e ameaça a 4 dias!! Já não basta tudo que passei? Ou melhor.. o que passamos? Não desprezo o que ele passou também não viu? Todo mundo sofreu de uma certa forma. Mas chega de ser puxada pra baixo! Ser saco de pancadas até quando?", revelou. "Ontem falou de mim NOVAMENTE logo depois que chamou uma senhora de desequilibrada e que tinha medo de tomar uma facada. Tipo?!?! Pra que?!?! To aqui vivendo minha vida! Pra eu ser ameaçada por mensagens de pessoas que não conhecem da minha história a fundo? Chega! PAZ!", continuou.

Por fim, Duda revelou que não vai aturar mais ataque. "Enfim! Desejo felicidades a todos os envolvidos! Isso foi uma situação muito triste pra nós e todos ao nosso redor. Que sirva de aprendizado para ambos.. porém não aturarei mais ataques. Apenas isso!"