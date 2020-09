'A Fazenda 12': Luiza Ambiel comenta tapa dado em Marcelo de Nóbrega

Em "A Fazenda 12", Luiza Ambiel relembrou um momento marcante de quando participada da banheira do Gugu. Neste sábado (12), os peões fizeram vídeos reproduzindo os momentos que o tornaram famosos. Foi quando a atriz comentou sobre um tapa que deu em Marcelo de Nóbrega quando ele tentou desamarrar seu biquíni ao vivo no quadro do programa de Gugu Liberato.



"Pensei em fazer a banheira histórica, que sou eu e o Marcelo de Nóbrega. Ele desamarra o meu biquíni e eu 'pein' [bati] na orelha dele. Ia ficar engraçado! Aí eu pego o Louco [Lucas Strabko, o Cartolouco], que lembra um pouco o Marcelo, loiro, narigudo. Ele desamarrando o meu biquíni, ele cantando e eu 'pein' [bato]. E o Marcelo 'pein' também, porque é 'pein' daqui e 'pein' de lá", disse Luiza.



"Eu acho que é legal, estava irritada pois não queria fazer mais nada de sensualidade. Vou fazer esse [vídeo], ia ficar engraçado porque é a banheira que todo mundo me pergunta. Essa banheira histórica", finalizou.



Em 2017, Luiza deu uma entrevista a Gugu Liberato e também relembrou o acontecido. "Tivemos que cortar o programa por causa da briga dos dois, que foi séria", relembrou Gugu na época.