Maurício Manieri sofre infarto

Rio - O cantor Maurício Manieri, de 50 anos, sofreu um infarto nesta segunda-feira. De acordo com o "Balanço Geral SP", ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A equipe do cantor confirmou a informação, mas não deu mais detalhes sobre o estado de saúde do cantor. A mulher de Maurício, Iza Stein, postou no Stories, nesta segunda, uma mensagem sobre "fé" acompanhada da música "Rara Calma", do Rosa de Sauron em parceria com Maurício Manieri.

URGENTE: Cantor Maurício Manieri tem infarto e está internado na UTI! #BalançoGeral pic.twitter.com/RFd4m0ixgT — Balanço Geral (@balancogeral) September 14, 2020